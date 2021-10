Stiri pe aceeasi tema

- Stela Halichidis, fostul manager al Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța in timpul caruia au murit șapte persoane in incendiul din secția ATI, a primit, in ultimii cinci ani, „foarte bine” pe linie in rapoartele de evaluare a activitații. A existat o singura excepție: Consilierul PNL Adriana…

- Un incendiu a izbucnit, vineri, la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, la secția de terapie intensiva. A fost activat planul roșu de intervenție. Digi24 Din pacate, șapte pacienți dintre cei internați au decedat. Citește și: Incendiu la secția ATI a Spitalului de boli infecțioase din Constanța/…

- Primele imagini de pe secția de terapie intensiva a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța, unde șapte persoane au murit in urma unui incendiu, au fost publicate de site-ul local Replica de Constanța. Imaginile arata daunele serioase pe care le-a produs incendiu care s-a manifestat cu o degajare…

- UPDATE Noua persoane ar fi murit in incendiul violent de la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța, suțin surse din randul forțelor de intervenției citate de Digi24. Patru persoane și-ar fi pierdut viața in incendiul violent de la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța. …

- In județul Vrancea, in data de 19 septembrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 709 persoane in carantina la domiciliu; 227 persoane in izolare la domiciliu; 104 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 11 persoane sunt internate la ATI,…

