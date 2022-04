Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Municipal Curtea de Arges are un nou manager: Din primele informații se pare ca este vorba despre nou manager fosta consiliera a primarului Constantin Panțurescu. Va reamintim ca, incepand cu 1 aprilie 2021, economistul Florin Mituca a preluat conducerea Spitalului Municipal Curtea de Argeș.…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a stabilit, printr-o hotarare definitiva, starea de incompatibilitate a medicului chirurg Salem Zahra, directorul medical al Spitalului Municipal «Anghel Saligny» din Fetești. Acesta a fost declarat incompatibil de catre Agenția Naționala de Integritate in anul 2019.…

- Sustinerea raportului de activitate de catre Erwin Simsensohn, manager al TSC va avea loc pe 24 martie Directorul MINAC, Aurel Mototolea prezinta evaluarea in fata Comisiei conduse de Gabriel Tiberiu Rustoiu, director general al Muzeului National al Unirii de la Alba Iulia Dr. Adrian Bilba, manager…

- Laudat de Gigi Becali, chiar și dupa infrangerea cu FC Argeș, 0-1, Octavian Popescu este apreciat și Mihai Stoica. Managerul roș-albaștrilor a explicat de ce-l considera extrem de important pe jucatorul de 19 ani și il lauda pentru calitațile pe care le arata, chiar și cand echipa joaca slab. Mihai…

- O autospeciala de la Serviciul de Ambulanta din Argeș a fost implicata intr-un accident de circulatie, pe strada Smeurei din Pitești. Potrivit primelor informații, șoferul un autoturism a patruns pe contrasesns unde s-a izbit de echipajul medical. La fața locului s-au deplasat echipaje de salvare, …

- Noutați in acordarea concediului medical COVID. Precizari DSP Alba despre fișele de izolare sau carantinare Directorul DSP Alba, Alexandru Sinea, a facut precizari despre procesarea fișelor de izolare sau carantinare. Sunt noi reguli in vederea acordarii concediului medical. Concediul medical se acorda…

- Secția ATI a spitalului din Mioveni ramane in continuare deschisa. Hotararea a fost luata in urma unei ședințe a prefectului Radu Perianu cu managerii tuturor spitalelor din Argeș. In cadrul unei conferințe de presa, susținuta marți, 18 ianuarie, Radu Perianu transmitea ca de situația spitalelor din…

- Directorul medical al Institutului National de Boli Infectioase Matei Bals, Adrian Marinescu, a declarat, luni, pentru AGERPRES, ca in tara noastra se va inregistra, in a doua jumatate a acestei luni, o crestere clara a numarului de persoane infectate cu noul coronavirus si se asteapta ca in februarie,…