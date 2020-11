Beatrice Mahler, managerul Institutului “Marius Nasta” din Capitala, a declarat ca un numar in creștere de pacienți ajung la spital, direct in terapie intensiva, cu forme severe de pneumonie cauzata de Covid-19, ei nefiind testați pentru aceasta boala. Ea spune ca aceste persoane nu apeleaza la medicul de familie sau serviciul 112 decat cand nu mai pot respira. Medicul atrage atenția ca totuși exista soluții pentru cei carora le este teama ca nu vor gasi locuri in spital.