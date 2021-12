Stiri pe aceeasi tema

- Managerii din Romania se așteapta, in urmatoarele trei luni, la o creștere accentuata a prețurilor in construcții și comerțul cu amanuntul, potrivit anchetei de conjunctura din luna noiembrie 2021 realizate de Institutul Național de Statistica. Pentru industria prelucratoare, comerțul cu amanuntul și…

- Soldul conjunctural indica perceptia managerilor intreprinderilor asupra dinamicii unui fenomen care NU trebuie confundata cu ritmul cresterii sau scaderii oricarui indicator statistic produs de INS. Soldul conjunctural procentual este obtinut c a diferenta intre procentajul manageri lor care au ales…