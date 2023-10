Management defectuos în Poliție – 250 de oameni la antidrog, 488 la Poliția Animalelor! Sindicaliștii din Poliție spun ca lupta impotriva consumului de droguri se realizeaza la nivelul Poliției Capitalei cu un aparat de tip drugtest la care au acces cei aproximativ 2000 de polițiștii de ordine publica, de la secțiile de poliție din București. Pe de alta parte, Poliția Capitalei spune ca are 8 aparate. La o solicitare adresata Poliției Romane, instituția a a recunoscut faptul ca deține un numar redus de aparate drugtest. “La nivel național, structurile de poliție rutiera au in dotare in medie, cate 3 aparate pe județ (…)”, a precizat pentru Puterea , Poliția Romana. Numarul aparatelor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

