In timp ce schimbarile climatice și gestionarea deficitara a padurilor sunt factori care contribuie la incendii catastrofale, ecologiștii, grupurile de campanie și fermierii suspecteaza implicarea mafiei – cu posibile motivații care se intind de la contracte profitabile de reimpadurire pana la reconversia terenurilor pentru panouri solare. In timp ce Italia primește prima tranșa din fondul […]