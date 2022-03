Stiri pe aceeasi tema

Imagini din satelit ale agentiei spatiale americane (NASA) au aratat ca, de cand a inceput invazia rusa, Ucraina s-a intunecat complet pe timp de noapte, iar luminile din principalele orase au disparut, relateaza EFE miercuri, potrivit Agerpres.

Statele Unite considera "profund ingrijoratoare" pozitia "de aliniere a Chinei cu Rusia" in fata razboiului din Ucraina, a precizat luni un inalt responsabil de la Casa Alba, dupa o intalnire la nivel inalt la Roma care nu a facut sa scada tensiunea, scrie AFP.

Ministerul rus al Finantelor acuza luni ca sanctiunile vizand Moscova din cauza invaziei si razboiului rus din Ucraina au scopul sa provoace o intrare in incapacitate de plata "artificiala" a Rusiei, relateaza AFP.

Anton Herascenko, consilier in Ministerul de Interne al Ucrainei, a declarat sambata ca vor exista si alte acorduri cu Rusia pentru a stabili coridoare umanitare prin intermediul carora sa fie evacuati civilii din comunitatile aflate pe linia frontului, in contextul invaziei ruse in Ucraina, transmite…

Primarul Bucureștiului a refuzat in cateva randuri mesajele de deschidere venite dinspre primarul socialist al Chișinaului. Privita prin prisma conflictului hibrid și, mai nou, militar promovat de Rusia in Ucraina, abordarea lui Nicușor Dan denota nu doar prudența, dar și ințelegerea proceselor care…

ANSVSA anunta extinderea derogarii pentru intrarea in tara a animalelor de companie ale refugiatilor din Ucraina si pentru cetatenii Uniunii Europene care lucreaza in Rusia si doresc sa se intoarca pe teritoriul comunitar cu animalele de companie.

Președintele Ucrainei a izbucnit din disperare. Dupa ce Rusia a inaintat cu atacurile și a distrus o mare parte din țara, Volodomir Zelenski a acuzat ca Ucraina e lasata singura in fața ivaziei Rusiei și ca nimeni nu susține țara pentru a intra in NATO.

Letonia, țara membra a NATO, susține ca iși simte amenințata integritatea teritoriala, dupa invazia pornita de Rusia in Ucraina.