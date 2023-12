Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Pascu a fost trimis in judecata vineri de catre procurorii DIICOT, alaturi de parinții sai, Miruna și Mihai Pascu. Vlad Pascu, aflat in arest preventiv, a fost trimis in judecata de catre DIICOT pentru deținere de droguri de risc și mare risc in vederea consumului propriu, in forma continuata…

