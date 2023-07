Stiri pe aceeasi tema

- Parinții lui Melis Lungu, fata de 15 ani ucisa in Gradina Botanica din Craiova, au postat pe Facebook un video in care fiica lor canta. Melis era pasionata de muzica, o pasiune pe care o impartașea cu Emanuel Badica, baiatul cu care era in parc.

- La aproape o luna de la tragedia de la Gradina Botanica din Craiova, mama lui Meliss a transmis un mesaj de-a dreptul sfașietor. Femeia este copleșita de durere și nu iși mai gasește liniștea, dupa ce fiica ei a fost ucisa cu sange rece. Intre timp, Emi Badica, prietenul ei, a fost externat din spital.

- Tatal Melisei, fata de 14 ani ucisa de un elev de la Liceul Militar din Craiova, a fost cel care a sunat la 112 și a dat alarma. Mai multe echipaje au plecat in cautarea femeii. Mama Melisei ii lasase soțului mai multe mesaje prin care ii cerea sa aiba grija de fiica cea mare. La o zi dupa ce și-a inmormantat…

- Momente dificile pentru parinții lui Meliss! Adolescenta, in varsta de 14 ani, care a fost ucisa cu sange rece in Gradina Botanica a fost condusa astazi pe ultimul drum. La inmormantare au mers sute de oameni, rude prieteni, dar și colegi. Slujba a avut loc la Biserica Sfantul Spiridon din Craiova,…

- Crima comisa in Gradina Botanica din Craiova a șocat o țara intreaga, iar informațiile noi, aparute la mai mult de 48 de ore de la comiterea crimei, par sa creeze adevarate revolte in jurul cetațenilor. Dupa ce s-a aflat modul in care Meliss a fost ucisa, dar și presupusul motiv al ucigașului pentru…

- In cursul zilei de azi, in urma cu puțin timp, Emanuel Badica, tanarul in varsta de 19 ani, care a fost injunghiat in urma cu doua zile in Gradina Botanica din Craiova, s-a trezit din coma profunda in care se afla. Care au fost primele cuvinte ale baiatului și ce le-a spus acesta cadrelor medicale.…

- In cursul zilei de ieri, Melisa și prietenul ei, un tanar in varsta de 19 ani, au fost injunghiați de un adolescent in varsta de 17 ani, in timp ce se plimbau pe o alee, in Gradina Botanica din Craiova. Copila in varsta de 14 ani s-a stins din viața la spital. In urma cu puțin timp, mama ei a transmis…

- Un atac sangeros caruia i-au cazut victime o fata de 14 ani și un tanar de 19 de ani s-a petrecut in Gradina Botanica din Craiova. Adolescenta a murit la scurt timp de la incident. Se pare ca aceasta este fiica unui polițist.