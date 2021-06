Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doi ani in familia Luizei Melencu avea sa inceapa o adevarata drama. Fiica celor doi soți, Claudiu și Monica Melencu, alaturi de o alta tanara, aveau sa dispara in condiții misterioase. Ceea ce se știe acum ca fiind Cazul Caracal a ținut și inca ține titlurile din presa. Gheoerghe Dinca,…

- Mihaela Marinache, cunoscuta ca Miki de la K-pital, s-a casatorit și in acte cu iubitul ei, Razvan Constantinescu. Dupa 18 ani de relație, cei doi s-au cununat in fața Ofițerului Starii Civile din comuna Crevedia, Dambovița. Cununia religioasa a avut loc in urma cu doi ani.

- Tanara de 19 ani era studenta in anul I, iar vestea mortii ei i-a socat pe apropiati. Trupul neinsufletit al fetei a fost descoperit de catre paznicul caminului in care aceasta era cazata. Potrivit anchetatorilor, prima varianta luata in calcul este sinuciderea cu pastile.

- CNPF a decis retragerea licenței companiei de asigurari „Moldova-Astrovaz” pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila auto externa, cuprinsa in Clasa a 10-a „Asigurari de raspundere civila auto”. De asemenea, societații in cauza i s-a suspendat (pentru 3 luni) licența pentru alte activitați…

- Se implinesc aproape doi ani de la dispariția Luizei Melencu, prima fata luata la ocazie de Gheorghe Dinca, barbatul care a declarat ca a ucis-o, atat pe ea, cat și pe Alexandra Maceșeanu. Iata ce se știe pana acum despre ultimele ore ale tineri din Caracal, data disparuta la varsta de 18 ani.

- Dan Bittman este una dintre persoanele publice care s-a remarcat pe toata perioada pandemiei prin criticarea restricțiilor impuse de autoritați. In cursul serii de miercuri, cantarețul a provocat-o pe Andreea Moldovan, dupa ce aceasta a afirmat ca doua saptamani de carantina ar reduce numarul cazurilor…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andreea Moldovan, susține in continuarea ideea potrivit careia o carantina la nivel național, chiar și una de doua saptamani „ar face minuni” pentru țara noastra, insa afirma ca ințelege de ce romanii se tem atat de tare de o astfel de masura.