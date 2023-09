Stiri pe aceeasi tema

- Miruna Pascu, mama șoferului drogat care a provocat tragedia de la 2 Mai, a fost reținuta pentru 24 de ore de procurorii DIICOT. Ea este acuzata de infracțiuni contra infaptuirii Justiției și de faptul ca ar fi incercat sa șantajeze martori din dosarul in care este cercetat fiul sau. Miruna Pascu a…

- Vlad Pascu, tanarul drogat care a intrat cu masina intr-un grup la 2 Mai si a ucis 2 persoane, si parintii sai sunt audiati joi la sediul DIICOT. Joi dimineata, in Bucuresti s-au desfasurat 11 perchezitii vizand tineri din familii instarite, apropiati ai tanarului, care au vandut si consumat droguri…

- „Imi pare rau pentru cele intamplate. Nu pot sa dau timpul inapoi”, a declarat in fața ziariștilor Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis 2 tineri in localitatea 2 Mai, in luna august. Astazi, in jurul orei 11.00, Vlad Pascu, tanarul drogat, vinovat de uciderea a doi tineri in localitatea 2 Mai, in…

- Parinții lui Vlad Pascu, cel care, drogat fiind, a ucis doi studenți in stațiunea 2 Mai, sunt audiați, joi dimineața, de procurorii DIICOT. Parinții lui Vlad Pascu au fost duși la DIICOT, pentru audieri, in jurul orei 10.40. Totodata, urmeaza sa fie dus la audieri și Vlad Pascu. Polițiștii și procurorii…

- Perchezitii de amploare la domiciliul lui Vlad Pascu, tanarul care a condus sub influenta unui cocktail de droguri si a omorat doi studenti in statiunea 2 Mai. Alte 10 perchezitii au loc la casele altor tineri, banuiti ca ar fi distribuit droguri in diverse locații, restaurante și cluburi de lux din…

- Tanarul care s-a urcat drogat la volan și a ucis doi studenți a ieșit din arest pentru a fi audiat la sediul DIICOT Constanța. Acolo s-a deschis al doilea dosar pe numele sau, pentru deținere de droguri. Intre timp, ancheta pentru ucidere din culpa continua - procurorii au cerut experților sa stabileasca…

- Viata de lux pe care o afisa tanarul Vlad Pascu, cel care a omorat doi studenti pe litoral, avea o sursa de finantare cu multe zerouri, scrie observator.ro. Parintii lui, oameni simpli si fara bani, cum ii descrie avocata lui, au afaceri de milioane de euro si detin 300 de proprietati. In ultimii 15…