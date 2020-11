Stiri pe aceeasi tema

- AGITATIE… Nori negri peste Blagesti! Acces Direct a dat veste-n tara ca Veronica si Viorel Stegaru au revenit iarasi in capitala, dupa ce ar fi scapat cu fuga din casa socrilor „Vulpitei”. Gravida pentru a doua oara, Ilinca si Dumitru Stegaru i-au reprosat intr-una „Vulpitei”, ca pruncul ce urmeaza…

- Vulpița și Viorel au disparut de pe micile ecrane și nu au mai postat nimic pe rețelele de socializare, ingrijorandu-și foarte tare fanii. Ei bine, asta pana astazi, cand, Veronica a pus prima postare dupa ce s-a intors acasa, la Blagești. In plus, are legatura cu fiica ei. Despre ce sa fie vorba oare?

- In urma cu doar cateva zile, Mirela Vaida a anunțat la Acces Direct ca Vulpița și Viorel au plecat de tot din București, asta dupa ce soacra Veronicai a venit și i-a luat acasa. Ce s-a intamplat acum cu paginile de socializare a celor doi!

- Vestea ca Vulpița și Viorel au disparut subit de pe micile ecrane i-au facut pe cei mai mulți sa se intrebe cum a venit aceasta decizie. Se pare ca soacra Veronicai a avut legatura mai mare decat se știa cu plecarea soților de la București. Ce a facut femeia? De ce au plecat Vulpița și […] The post…

- Cand toata lumea credea ca in sfarșit au reușit sa ingroape securea razboiului, Vulpița a izbucnit in lacrimi, in direct! Dupa doua saptamani in care liniștea parea ca s-a instalat in cuplul lor, Veronica a ajuns iar la scandal cu Viorel. Care este motivul?

- Veronica nu a scapat nici de aceasta data de emoții. Deși vizita la piramida trebuia sa o scape de stres, soția lui Viorel a trecut prin niște mari peripeții. Iata ce a speriat-o de moarte pe Vulpița!

- Care a fost prima reacție a Veronicai, dupa ce luni, Viorel a vazut mai multe imagini interzise cu ea in compania unui alt barbat. Aceasta a parasit platoul emisiunii ”Acces Direct” in lacrimi. Prima reacție a Vulpiței dupa ce au aparut imagini cu ea pe internet Tanara din Blagești, foarte suparata…

- Dupa ce au fost difuzate imagini in care se presupune ca Vulpița ar fi intreținut relații intime cu un alt barbat, o asociație pentru protejarea demnitații drepturilor omului vrea sa depuna plangere la poliție impotriva emisiunii Acces Direct. Vulpița și Viorel revin de astazi la TV De astazi, soții…