Stiri pe aceeasi tema

- Lider al opoziției belaruse inainte de a fi arestat și soțul principalei adversare a lui Lukașenko in alegerile din august 2020, Serghei Tihanovskaia a fost condamnat de regimul de la Minsk la 18 ani de inchisoare pentru ca a organizat proteste impotriva liderilor belaruși, relateaza agenția belarusa…

- Andra este una din cele mai cunoscute și iubite artiste de la noi, iar romanii o vor in numar mare la evenimentele lor speciale. Cați bani caștiga fostul jurat de la ‘Vocea Romaniei’ in noaptea de Revelion? Soția lui Catalin Maruța nu are de ce sa se planga. Cat caștiga Andra de Revelion: artista e…

- Ce avere a lasat Benone Sinulescu in urma? Regretatul artist si-a facut din timp testamentul Benone Sinulescu și-a aranjat lucrurile personale cu mulți ani in urma. Mai precis, regretatul artist și-a facut testamentul in 2014 și i-a lasat toata averea soției sale. Totodata, cand aceasta nu va mai fi,…

- Andra și Catalin Maruța sunt casatoriți de 13 ani și formeaza unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul romanesc. Povestea lor de dragoste este un model pentru mulți, iar artista a dezvaluit care este secretul mariajului lor. De 15 ani, Andra și Catalin Maruța formeaza un cuplu. Cei doi…

- Roman Melenciuc, tanarul care a decedat ieri noaptea, lovit de tren in raionul Dondușeni, urma sa devina tata. Acesta a lasat in urma o familie indurerata și o soție insarcinata in luna a șasea. Consatenii spun ca victima obișnuia sa consume alcool.

- Pentru ca a refuzat sa bea cu soția, un politician din Braila a fost agresat de femeie, cazul ajungand in atenția judecatorilor, care au și emis ordin de protecție impotriva acesteia. Barbatul care s-a adresat instanței pentru a-și ține soția la distanța este consilier local in orasul Faurei, judetul…

- In 2019, Albert Coux s-a casatorit cu o femeie mai tanara cu 26 de ani. Vestea i-a bucurat pe prietenii sai, care au sperat ca aceasta va aduce bucurie ultimilor sai ani. Acum, exista un adevarat scandal in jurul testamentului pe care l-a lasat.

- Cristian Sabbagh trece prin momente dificile in familie. Soția prezentatorului TV a cerut ordin de restricție impotriva celebrului jurnalist. Care a fost motivul. Ce s-a intamplat intre cei doi. Soția lui Cristian Sabbagh a cerut ordin de restricție impotriva vedetei Lumea showbizului s-a zguduit atunci…