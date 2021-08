Stiri pe aceeasi tema

- O veste sumbra vine din lumea muzicii populare. Vineri, pe data de șase august, a murit Alexandru Rusu. Celebrul cantareț de muzica populara s-a stins subit in brațele soției, chiar sub privirile celor doua fiice ale sale.

- Mihai Traistariu e in lumina reflectoarelor de ani buni. Celebrul cantareț s-a mandrit mereu cu viața profesionala, dar despre familie a vorbit rar. Intr-un interviu pentru click.ro , acesta a facut dezvaluiri despre cei trei frați ai lui. Cantarețul are o sora și doi frați. Unul dintre frați locuiește…

- Ana Maria Popescu este sportiva mult discutata in ultimele zile dupa afirmațiile facute și curajul de a replica tuturor citicilor. Celebrul CTP vine acum cu un mesaj tranșant pentru sportiva. CTP, mesaj dur pentru Ana Maria Popescu Cristian Tudor Popescu o spulbera pe Ana Maria Popescu! Cunoscutul gazetar…

- Bianca Iordache a trait clipe de groaza in urma cu mai mult timp, iar șatena a povestit la Showbiz Report ca iubitul cu care a stat 6 ani intr-o relație a murit din cauza cancerului. Fosta lui Alex Bodi a fost foarte afectata de tragedie

- Denis Draguș (21 de ani), atacantul lui Crotone, a provocat un scandal in familie, cand nu și-a invitat parinții la botezul fiicei sale, Gloria. Parinții lui Denis Draguș, apel disperat prin intermediul GSP: „Ajutați-l, va rog! Suntem in depresie profunda! L-am pierdut, suntem devastați”

- Cantarețul italian Michele Merlo, in varsta de 28 de ani, a fost internat de urgența si operat, dupa ce a intrat in coma. El a inceput sa se simta rau vineri, in casa unui prieten și, astfel, a ajuns la a Ospedale Maggiore din Bologna, dupa cum a relatat ansa.it. Michele Merlo, cunoscut ca Mike […]

- Agronomul chinez Yuan Longping, devenit cunoscut dupa ce a creat primele soiuri hibride de orez, a murit sâmbata, la vârsta de 91 de ani, în provincia Hunan din centrul Chinei, a anuntat agentia de presa Xinhua, citata de Reuters.Yuan, nascut în septembrie 1930, a ajutat…

- Clipe de emoție pentru Lidia Buble! Cantareața a izbucnit in lacrimi pe rețelele de socializare și le-a spus fanilor ce i s-a intamplat. Vedeta nu s-a putut abține și le-a oferit admiratorilor sai motivul pentru care plange, majoritatea fiind și ei emoționați dupa ce au aflat. Lidia Buble a izbucnit…