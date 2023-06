Stiri pe aceeasi tema

- Mama lui Gavroche de Brașov, copilul de 12 ani mort la Revoluție, și-a dat foc in Poiana Brașov. Deși tragedia s-a intamplat in 25 mai 2023, de Ziua Eroilor, dar autoritațile au dezvaluit totul abia in 8 iunie 2023.

- O brașoveanca al carei baiat de 12 ani a fost ucis in Revolutia din 1989 și-a dat foc in Poiana Brasov pe 25 mai, de Ziua Eroilor, in semn de protest fața de faptul ca justiția romana nu a finalizat nici acum dosarul crimelor de la revoluție, transmite Agerpres. De notat ca autoritațile – poliția […]

- O brasoveanca, al carei copil a fost ucis la Revolutia din 1989, si-a dat foc in Poiana Brasov, de Ziua Eroilor, primele informatii privind acest caz fiind comunicate abia vineri de organele de ancheta penala la solicitarea presei.

- O brasoveanca, al carei copil a fost ucis la Revolutia din 1989, si-a dat foc in Poiana Brasov, de Ziua Eroilor, primele informatii privind acest caz fiind comunicate abia vineri de organele de ancheta penala la solicitarea presei, potrivit Agerpres.La doua saptamani dupa tragicul eveniment, IPJ…

- Inalțarea Domnului, sarbatorita la patruzeci de zile dupa Inviere, este și ziua de pomenire a tuturor Eroilor neamului romanesc. In cele doua razboaie mondiale de la inceputul secolului trecut, Romania a pierdut aproape un milion de soldați și oameni de rand. Cultul eroilor, adica pomenirea din generație…

- In aceeași zi cu Inalțarea Domnului, in fiecare an, in Romania se sarbatorește și Ziua Eroilor, lucru stabilit inca din anul 1920, prin Decretul-lege nr. 1693/4 mai 1920. Ziua Eroilor este dedicata celor care au cazut la datorie, pentru apararea credinței, libertații și țarii. In aceasta zi sfanta,…

- Doi tineri soți din Romania și-au gasit sfarșitul intr-un teribil accident rutier petrecut in regiunea Apulia (Puglia) din Italia. Tragedia s-a petrecut joi noaptea, in localitatea Ginosa, pe fosta șosea provinciala 580. In accident au fost implicate doua mașini, un Fiat Punto și un Fiat Grande Punto.…