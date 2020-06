Mama lui Fereșteanu, în direct la Virgin Radio! Astazi a fost o zi speciala pentru Gabriel Fereșteanu. Mama sa, Marilena, a fost sarbatorita zilei. Deloc obișnuita sa vorbeasca in public, mama lui Fere a fost pacalita ca a fost sunata de o banca pana Fere i-a spus, in direct, ca o iubește. Da play aici sa vezi cum a reacționat Citeste articolul mai departe pe virginradio.ro…

Sursa articol si foto: virginradio.ro

