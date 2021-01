Stiri pe aceeasi tema

- Anul nou ne ia deja prin surprindere, iar aseara lumea mondena a aflat despre scenele in care Ioana, soția lui Ilie Nastase, a anunțat poliția, dupa ce fostul tensimen a agresat-o! Noi avem primele declarații ale acestuia, in exclusivitate oferite pentru Antena Stars!

- Il vedem mereu cu zambetul larg pe buze, insa, din cand in cand problemele ii bat la ușa! Casa lui Dorian Popa, vandalizata! Primele declarații ale artistului dupa incident! Ce s-a intamplat, de fapt?

- Iuliana Luciu a facut primele declarații dupa ce a fost surprinsa alaturi de Cristi Mitrea. Sora Nicoletei Luciu a marturisit ca luptatorul nu este iubitul ei, ci un prieten foarte bun. Vedeta a ținut sa precizeze ca atunci cand va avea un iubit, cu siguranța va fi mai discreta in public.„Nu este prima…

- In urma cu scurt timp, Gina Matache și-a anunțat fanii ca a ajuns la spital. Mama Deliei a declarat, in exclusivitate pentru Antena Stars, ca a fost operata de urgența și a dezvaluit și problemele de sanatate cu care s-a confruntat. Iata cum se simte acum celebra cantareața!

- Astazi este o zi foarte trista in familia actorului Vlad Gherman. In ultimele zile bunica lui s-a simțit din ce in ce mai rau, iar astazi tanarul a primit vestea trista, femeia s-a stins din viața. Acesta se afla in sala de sport in momentul in care s-a petrecut tragedia!

- Ellie White a facut primele declarații, in exclusivitate la Antena Stars, dupa ce s-a vindecat de COVID-19. Cantareața a stat in izolare alaturi de soțul sau și cei doi copii ai lor. Din fericire, cu toții au reușit sa treaca, cu bine, de marea incercare.