Mama lui Bar Rafaeli, dispusă să meargă la închisoare în locul fiicei sale Top modelul israelian Bar Rafaeli si parintii sai, suspectati de spalare de bani, evaziune fiscala si falsa marturie, au propus Procuraturii sa fie mama vedetei cea care sa mearga la inchisoare, iar fiica ei care a nascut recent cel de-al treilea copil sa fie condamnata la munca in folosul comunitatii, pentru a putea avea grija de copii, relateaza EFE miercuri.



Familia ei s-a oferit astfel sa se declare vinovata, iar mama sa Tzipi sa fie condamnata la aproape un an si jumatate de inchisoare, evitand astfel ca fiica ei, top model cunoscut in intreaga lume, sa fie incarcerata, potrivit… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

