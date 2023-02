Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan a intrat in direct la Mireasa: Capriciile Iubirii, la scurt timp dupa ce Alex și Irina au anunțat ca formeaza un cuplu. Fostul concurent al sezonului 7 Mireasa a declarat ca nu o judeca pe fata cu care a fost și el intr-o cunoaștere, insa a evidențiat faptul ca Alex a numit-o „falsa” in trecut.

- Bogdan a parasit competiția Mireasa și a oferit concurenților mai multe sfaturi pe care sa le ia in considerare. Irina, cea cu care a incercat sa formeze un cuplu, regreta plecarea sa și și-ar dori sa-l cunoasca mai bine și in afara emisiunii.

- In ediția din data de 2 februarie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 7, Bogdan și Irina vorbesc despre apropierea dintre ei. Bogdan le spune baieților ca simte cum totul se intampla prea rapid, dar Irina este de alta parere: Cred ca s-a aprins inițial, dar apoi s-a stins.

- In ediția din data de 31 ianuarie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 7, Alex era ganditor, dar și neincrezator in ceea ce o privește pe Irina. Concurentul nu știe de ce s-a schimbat brusc tanara: de la Andrei la el, iar acum la Bogdan.

- In ediția din data de 31 ianuarie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 7, dupa petrecerea de sambata, Irina era convinsa ca nu are nimic in comun cu Andrei. Concurenta și-a indreptat atenția catre Bogdan.

- Dupa ce a avut o intalnire pe nevazute cu Irina, se pare ca Dima este atras de o alta concurenta, mai exact de Sabrina. In ediția din aceasta seara Mireasa - Capriciile iubirii, concurentul i-a marturisit sentimentele, marturisind ca iși dorește sa o cunoasca mai bine pe Sabrina.

- Se pare ca Mihai a reușit sa ii atraga atenția Denisei, caci tanara a purtat o discuție destul de interesanta cu fetele, moment in care le marturisea ca ii place de Mihai. Tot atunci, Irina și Hatice ii spuneau ca s-ar potrivi mai bine cu el decat cu Dima, un alt baiat care i-a atras atenția Denisei.

- Inga și Andrei au avut parte de discuții tensionate iar in emisia live de la Mireasa de pe 16 noiembrie 2022 cei doi au spus ca s-au desparțit. Ulterior, dupa mai multe discuții in pauza publicitara, cei doi au declrat ca vor continua sa formeze un cuplu.