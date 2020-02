Stiri pe aceeasi tema

- Un inginer si fost responsabil al unui birou de proiectare militara din Crimeea, peninsula ucraineana anexata in 2014 de Federatia Rusa, a fost condamnat joi in aceasta tara la 14 ani de inchisoare pentru...

- Vloggerul rus Karomatullo Dzhaborov a fost arestat, dupa ce s-a prefacut, intr-un metrou din Rusia, ca sufera de o „criza de coronavirus”. El este acuzat de huliganism criminal si risca pana la cinci ani de inchisoare si o amenda de 500.000 de ruble, circa 7.100 de euro, anunța MEDIAFAX.Pasagerii…

- Cei 7 barbati acuzati ca au lovit-o pe femeia jandarm la protestul din 10 august 2018 și-au primit pedepsele. Cei sapte agresori ai femeii jandarm de la protestul din 10 august 2018 din Piata Victoriei au fost condamnati de magistratii Judecatoriei Sectorului 1 la inchisoare cu suspendare…

- Ziarul Unirea Brațul lung al legii: Un barbat din Radești a fost pedepsit cu 5 ani de inchisoare dupa ce și-a batut vecinul pana l-a bagat in spital Brațul lung al legii: Un barbat din Radești a fost pedepsit cu 5 ani de inchisoare dupa ce și-a batut vecinul pana l-a bagat in spital Un barbat din comuna…

- O candidata sustinatoare a Brexitului, Amy Dalla Mura, gasita vinovata de faptul ca a hartuit-o pe deputata britanica Anna Soubry, o sustinatoare a ramanerii Regatului Unit in Uniunea Europeana (UE), a fost condamnata la 28 de zile de inchisoare, relateaza AFP.

- O fosta contabila a Agentiei Nationale pentru Siguranta Alimentelor, Directia raionala Edinet, in varsta de 61 de ani, a fost condamnata la 10 ani de inchisoare, de prima instanta, pentru ca si-ar fi insusit peste doua milioane de lei, bani care trebuiau sa ajunga in bugetul de stat, transmite IPN.

- Politia Capitalei ar fi mers la domiciliul declarat din Bucuresti al fostei sefe DIICOT pentru a pune in executare mandatul. Intrucat ea nu a fost gasita acasa, a fost declansata procedura prin care a fost data in urmarire. Potrivit informatiilor, Alina Bica se afla in Spania, dupa cum a confirmat…

- Fosta sefa a DIICOT Alina Bica a fost condamnata definitiv la patru ani inchisoare cu executare, intr-un dosar in care a fost acuzata de DNA ca l-a favorizat pe omul de afaceri Ovidiu Tender. Numele Alinei Bica a fost strans legat de cel al Elenei Udrea, ambele fiind saltate in Costa Rica și duse in…