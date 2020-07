Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea, fie prichindel acum, sau matur, și-aduce aminte de seria tv ”Toate Panzele Sus”, serie in care au jucat o serie de mari actori ai cinematografiei și scenei romanești. Printre acești actori s-a numarat și cel ce i-a dat viața personajului ”Haralamb”. Doliu in lumea filmului romanesc Nascut…

- Este parte a mesajului pe care consultantul il promoveaza, iar sintagma e de inspirație religioasa. Cazul i-a atras atenția inclusiv secretarului de stat Raed Arafat, care a indemnat populația sa nu promoveze imaginile respective, altfel deja virale. "Lumea are nevoie de speranța și lumina.…

- Dupa ce timp de mai mult zile a stat in spital, pentru mama care a nascut primul copil cu coronavirus din țara noastra astazi este un nou inceput. Aceștia au fost fost externați și urmeaza sa inceapa o noua viața, acasa in familia lor.

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Vaslui a demarat o ancheta dupa ce familia unei gravide din orasul Murgeni acuza faptul ca aceasta a ajuns la spital cu contractii si a fost trimisa la unitatea suport COVID-19 din Barlad, cu suspiciune de infectare cu noul coronavirus, unde a nascut un…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Vaslui a demarat o ancheta dupa ce familia unei gravide din orasul Murgeni acuza faptul ca aceasta a ajuns la spital cu contractii si a fost trimisa la unitatea suport COVID-19 din Barlad, cu suspiciune de infectare cu noul

- Judetul Buzau inregistreaza inca doua cazuri de imbolnavire cu Covid-19. Este vorba despre o femeie de 30 de ani, din municipiul Buzau, care nu prezinta simptome specifice ale bolii. Cazul doi este cel al unui copil de 4 ani, care se afla internat in Sectia de Pediatrie a Spitalului Judetean de Urgenta…

- In urma cu 116 ani, la 2 iunie 1904, intr-o zona ce face parte acum din periferia Timisoarei, deschidea ochii pentru prima data Janos Weissmuller. Lumea avea sa il cunoasca ulterior drept „Johnny“ Weissmuller: de cinci ori campion olimpic la inot, sportiv cu peste de 50 de recorduri mondiale trecute…

- Elon Musk, in varsta de 48 de ani, a dezvaluit faptul ca Grimes se afla in travaliu și la doar ”cateva ore distanța” unui fan, care l-a intrebat in ce stadiu se afla sarcina iubitei sale. Citește și: Elon Musk: Dati-le oamenilor libertatea! Este fascist sa-i tii in case cu forta Ulterior,…