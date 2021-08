Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata de fotbal a Italiei s-a calificat in finala EURO 2020 dupa ce a invins reprezentativa Spaniei cu scorul de 4-2, la loviturile de departajare, marti seara, pe Stadionul Wembley din Londra, in prima semifinala, in care scorul a fost egal dupa 120 de minute, 1-1 (0-0, 1-1). AGERPRES (AS-editor:…

- Selectionatele de fotbal ale Italiei si Spaniei sunt la egalitate, 1-1 (0-0), dupa cele 90 de minute regulamentare ale meciului care are loc marti seara pe Stadionul Wembley din Londra, in semifinalele EURO 2020. Vor urma doua reprize de prelungiri a 15 minute fiecare, potrivit agerpres.ro. Federico…

- Selectionatele de fotbal ale Spaniei si Elvetiei sunt la egalitate, 1-1, dupa cele 90 de minute regulamentare ale meciului care are loc vineri, la Sankt Petersburg, in sferturile de finala ale EURO 2020. Vor urma doua reprize de prelungiri a cate 15 minute fiecare. Spania a deschis scorul…

- Un imigrant senegalez din Spania s-a aruncat intr-un rau pentru a salva un batran de 72 de ani care cazuse in apa și devenise inconștient in incercarea de a scapa. Imigrantul de 26 de ani s-a straduit 15 minute sa-l țina la suprafața pe batranul inconștient, relateaza Reuters.

- Creatorul de sisteme software antivirus John McAfee a fost gasit mort in inchisoare, in Spania, la cateva ore dupa ce o instanta judiciara tocmai aprobase extradarea sa in Statele Unite. McAfee era acuzat de evaziune fiscala, potrivit Reuters . „O comisie judiciara se va deplasa la penitenciar pentru…

- Echipa de fotbal a Suediei a castigat Grupa E a turneului final EURO 2020 dupa ce a invins selectionata Poloniei cu scorul de 3-2 (1-0), miercuri seara, la Sankt Petersburg, informeaza AGERPRES . Scandinavii a smuls victoria in ultimele momente ale partidei, prin golul lui Viktor Claesson (90+4), dupa…

- Airly, compania care se ocupa de monitorizarea calitații aerului, a publicat astazi analiza lunara cu privire la poluarea aerului in orașele din Europa, care clasifica orașele pe baza gradului de poluare a aerului, masurat prin nivelurile de PM10 (particule in suspensie) și NO2 (dioxid de azot). In…