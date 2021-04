Malta va oferi reduceri de până la 200 de euro turiștilor care vor sta cel puțin trei zile Aproximativ 35.000 de vizitatori sunt așteptați sa beneficieze de aceasta facilitate, masura fiind propusa de guvernul maltez pentru revigorarea industriei turistice și pentru a fi cu un pas inaintea altor destinații rivale, a relatat Reuters . Malta intenționeaza sa ofere vizitatorilor straini reduceri de pana la 200 de euro daca aceștia petrec cel puțin trei zile pe insula mediteraneana in aceasta vara, in contextul in care țara a atras peste 2,7 milioane de vizitatori straini in 2019, dar cifrele au scazut cu peste 80% din martie 2020, din cauza COVID-19. Industria turistica reprezinta mai… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grecia a anuntat prelungirea restrictiilor pentru cursele aeriene interne pana la 12 aprilie si a celor internationale pana la 19 aprilie, in contextul cresterii in continuare a numarului de infectari cu coronavirus, informeaza Agerpres , care preia Reuters. Pasagerii care zboara in Grecia trebuie sa…

- Italia va impune o carantina obligatorie de cinci zile pentru toate persoanele care sosesc din celelalte tari ale Uniunii Europene, inclusiv pentru calatorii ce revin pe teritoriul italian, a anuntat marți un reprezentant din Ministerul Sanatatii italian, transmit Reuters si AFP. Orice calator provenind…

- Capitalismul și lacomia au fost motivul pentru care Marea Britanie este una dintre țarile fruntașe când vine vorba de vaccinarea împotriva COVID-19, a declarat marți premierul Boris Johnson în spatele ușilor închise, relateaza Reuters și BBC.„Motivul pentru care…

- Uniunea Europeana trebuie sa permita respectarea contractelor privind vaccinurile impotriva COVID-19, a declarat luni ministrul britanic pentru asistenta sociala, Helen Whately, adaugand ca vor avea loc discutii "serioase" cu blocul comunitar pentru a garanta ca nu vor fi blocate exporturile, relateaza…

- Ministrul turismului din Spania, Reyes Maroto, a declarat miercuri ca tara sa ar putea incepe sa foloseasca pasaportul de vaccinare impotriva COVID-19 in luna mai, atunci cand targul international de turism FITUR urmeaza sa aiba loc la Madrid, informeaza Reuters. „Am putea fi in masura sa incepem sa…

- Autoritatile din Bulgaria vor sa accelereze vaccinarea anti-COVID, in conditiile in care tara are ritmul cel mai slab de imunizare din Uniunea Europeana. Oricine cetațean bulgar care dorește sa fie imunizat va putea sa o faca – este intentia autoritatilor, dupa ce au constatat o mare reticenta la vaccinare…

- Aproape toate persoanele infectate anterior cu COVID-19 au prezentat niveluri ridicate de anticorpi pentru cel putin sase luni, care i-ar putea proteja de reinfectare, conform rezultatelor unui important studiu realizat in Marea Britanie, informeaza miercuri Reuters, potrivit AGERPRES. Oamenii…

- Reprezentanții AstraZeneca nu se vor prezenta la intalnirea cu oficiali UE programata azi, a declarat pentru Reuters un oficial UE, care a adaugat ca Uniunea continua sa preseze compania pentru a da explicații privind anunțul de reducere a numarului de doze in primul trimestru, scrie hotnews . Uniunea…