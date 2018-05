Stiri pe aceeasi tema

- Italia risca sa genereze in zona euro o criza similara cu cea produsa de Grecia in 2010 daca noul guvern populist se concentreaza doar pe cheltuieli, avertizeaza ministrul maltez al Finantelor, Edward Scicluna, citat de site-ul agentiei Reuters.

- Ministrul de interne slovac Tomas Drucker a declarat luni ca va demisiona, la doar cateva saptamani dupa preluarea functiei, pe fondul amplelor proteste organizate in tara pentru a se cere demiterea seful politiei nationale dupa asasinarea unui jurnalist care lucra la cazurile de coruptie din tara,…

- Presedintele italian Sergio Mattarella va organiza joi o noua runda de consultari cu privire la criza guvernamentala de la Roma, iar in ziua urmatoare are prevazute intrevederi cu presedintii celor doua camere legislative si cu predecesorul sau Giorgio Napolitano, transmit Reuters si dpa. …

- UE, gata sa sancționeze noua tari, inclusiv Romania, pentru poluare Comisia Europeana va decide miercuri daca lanseaza ori nu procedurile de sanctionare a celor noua state membre UE, printre care se numara si Romania, evaluate in privinta masurilor de imbunatatire a calitatii aerului in zone urbane,…