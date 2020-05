Stiri pe aceeasi tema

- Douazeci si sase de persoane au fost arestate marti in Franta si Belgia, in ancheta deschisa dupa ce 39 de migranti vietnamezi au fost descoperiti morti intr-un camion frigorific, intr-un parc industrial la est de Londra, in octombrie 2019, au informat miercuri parchetul din Paris si parchetul federal…

- Pilotul elicopterului care s-a prabusit pe 26 ianuarie, avandu-i la bord pe fostul star al baschetului american Kobe Bryant si pe fiica acestuia Gianna, nu a consumat alcool si nici droguri inaintea accidentului, indica rezultatele autopsiei date publicitatii vineri, informeaza AFP.Ara Zobayan, in varsta…

- Investigatia cu privire la accidentul aviatic in care si-a pierdut viata Kobe Bryant a fost incheiata. Rezultatele anchetei accidentului aviatic, petrecut la data de 26 ianuarie, arata faptul ca...

- Primarul municipiului Radauți, Nistor Tatar a fost confirmat , miercuri, cu coronavirus. Edilul a spus ca a fost deschisa o ancheta epidemiologica de Direcția Publica de Sanatate pentru a gasi persoanele cu care a intrat in contact, noteaza ziarul local Monitorul de Suceava.Nistor Tatar, primarul municipiului…

- DSP Argeș continua acțiunea de testare a personalului medical și a pacienților din centrele de dializa din județ. De vineri a inceput testarea la Centrul de Dializa din Campulung. Aici au fost testate, in total, 90 de persoane: 68 pacienți și 22 personal medical. Dintre acestea, o infirmiera a fost…

- Malta a facut apel marti la Uniunea Europeana sa lanseze fara intarziere o misiune umanitara in Libia, pentru a evita un dezastru umanitar in aceasta tara afectata atat de razboi civil, cat si de noul coronavirus, precum si noi naufragii de migranti in Marea Mediterana, relateaza AFP. Ministrul maltez…

- Malta a suspendat toate legaturile de transport de pasageri cu Italia, dupa confirmarea a patru cazuri de contaminare cu coronavirus incepand de sambata, transmite marti Reuters.Prim-ministrul maltez Robert Abela a anuntat, intr-o conferinta de presa, ca toate zborurile intre tara sa si Italia…