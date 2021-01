Stiri pe aceeasi tema

- Daphne Caruana Galizia a fost asasinata in timp ce investiga proiectul unei centrale electrice condus de barbatul acuzat ca a comandat uciderea jurnalistei, a spus fiul ei, in cadrul marturiei de joi din fața instanței, relateaza dpa.

- Singapore va deveni prima țara din lume in care vor opera servicii de taxi aerian cu energie electrica! Proiectul este dezvoltat de colosul german Volocopter, care și-a propus sa ofere primele zbouri zbor pana in anul 2023.

- Fostul premier maltez Joseph Muscat a apreciat vineri ca jurnalista de investigatie Daphne Caruana Galizia devenise ''irelevanta'' la data asasinarii ei, in 2017, transmite DPA. In timpul unui interogatoriu desfasurat vineri, Muscat a spus ca Caruana Galizia, care a fost asasinata in…

- Modernizarea imediata a sistemului de invațamant, prin asigurarea accesului tuturor elevilor, studenților și cadrelor didactice la platforme moderne de educație și la resurse educaționale in format digital, este considerata o prioritate in Programul de guvernare al PSD. Unul dintre principalele programe…

- Revoluția mașinilor electrice in Romania. Ministerul Energiei: 60% din parcul auto va avea o forma de propulsie electrica, in 2050. Ce se intampla cu autovehiculele pe motorina si benzina Aproape 60% din parcul auto ar urma sa aiba, in 2050, o forma de propulsie electrica si, dintre autovehiculele pe…

- Primul regulamentul privind utilizarea trotinetelor electrice închiriate prin platforme online în regim self-service intra în vigoare luni, 16 noiembrie, în municipiul Cluj-Napoca. Acesta prevede condițiile în care un operator poate…

- Placutele de inmatriculare ale vehiculelor electrice si hibrid ar putea avea fond reflectorizant vernil, iar literele si cifrele inscrise sa fie de culoare verde pentru cele electrice si, respectiv, neagra pentru cele hibrid, conform unei propuneri legislative initiata de mai multi deputati ai UDMR…

- Primaria Constanta achizitioneaza servicii de consultanta de specialitate in cadrul procedurii de achizitie publica pentru obiectivul de investitii "Acces si mobilitate pietonala in zona centrala a municipiului Constanta" Valoarea estimata fara TVA este de 50.000 lei Data limita primire oferte este…