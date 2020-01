Stiri pe aceeasi tema

- ​Robert Abela, un avocat de afaceri de 42 de ani care era considerat un outsider, a fost ales duminica sef al Partidului Laburist din Malta, devenind automat prim-ministru dupa prabusirea controversatului Joseph Muscat, noteaza AFP, preluata de Agerpres.Abela, fiul fostului presedinte George Abela,…

- Cresterea inregistrata in Romania este de aproape patru ori mai mare decat media din UE. In sezonul de iarna 2018-2019 s-au inregistrat 18,9 milioane innoptari, cu 2,6% mai multe decat in sezonul de iarna 2017-2018.In doar doua state membre UE numarul innoptarilor a scazut in sezonul de…

- Baza increderii intre Malta si Uniunea Europeana nu pare sa mai existe, a declarat marti sefa unei misiuni de urgenta a Parlamentului European in insula mediteraneana, Sophie in't Veld, dupa o intrevedere cu premierul maltez Joseph Muscat, transmit agentiile DPA si Xinhua.Sophie in't Veld…

- In termen de 10 zile de la desemnare, acesta va cere votul de (ne)incredere al Parlamentului Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat pe liderul PNL, Ludovic Orban sa formeze noul guvern al Romaniei. Ce se intampla in continuare? Incepe o procedura care dureaza maxim 10 zile și este posibil ca la…

- Ziarul Unirea ULTIMA ORA! Ludovic Orban este noul premier al Romaniei: Care sunt urmatorii pași ULTIMA ORA! Ludovic Orban este noul premier al Romaniei Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, la Palatul Cotroceni, in urma consultarii cu partidele parlamentare, ca il desemneaza pe președintele…

- Atilla Korodi a explicat la Realitatea Tv, luni dupa amiaza, ce a discutat cu președintele Klaus Iohannis și care au fost condițiile puse de UDMR pentru a susține un nou guvern: ”A fost o consultare cu președintele Romaniei, dar guvernului PNL, daca se formeaza, nu-i vom da un cec in alb.…