Stiri pe aceeasi tema

- Echipe mixte de polițiști, jandarmi, pompieri, salvamontiști și reprezentanți ai unui club de offroad cauta un barbat de 47 de ani și pe copilul lui in varsta de 12 ani, din Focșani, județul Vrancea, dupa ce au plecat pe munte și nu au mai revenit, informeaza Mediafax.Dispeceratul IPJ Vrancea a fost…

- Avand in vedere ca a inceput vacanta de vara, iar in aceasta perioada multi copii calatoresc in afara granitelor tarii, autoritațile va reamintesc conditiile privind calatoria copiiilor in strainatate. Poliția de Frontiera Romana subliniaza ca in ultima luna (19.05-19.06), polițiștii de frontiera au…

- Parinții elevilor din clasele terminale cer organizarea Evaluarii Naționale și Bacalaureatului la datele fixate și au lansat o petiție online. „NU folosiți elevii ca moneda de schimb!” este mesajul prin care parinții vor sa convinga profesorii sa respecte calendarul examenelor naționale. Chiar daca…

- Bella Santiago și Nicolae Ionuț Grigore s-au casatorit religios, vineri, 26 mai 2023. Cei doi au avut parte de o petrecere de vis la Snagov. In exclusivitate pentru Unica.ro, artista și soțul ei au vorbit despre cele mai frumoase momente de la nunta, tort, meniu și au dezvaluit care a fost elementul…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, marti, in intalnirea cu reprezentantii parintilor si elevilor ca va face oricate intalniri sunt necesare pentru a opri greva dar nu pot depasi cadrul legal si s-a intrebat unde este elevul in aceste revendicari ale sindicatelor. Seful Executivului a mai spus ca Ordonanta…

- Jador a demonstrat cu fiecare ocazie ca are o relație speciala cu parinții sai, iar de curand artistul le-a facut acestora și o surpriza de proporții. Artistul le-a indeplinit un vis celor doi, impartașind și cu urmaritorii sai marele moment. Iata despre ce e vorba!

- De aproape doi ani de zile, de cand au devenit parinți pentru prima data, viața Gabrielei și a lui Dani Oțil a devenit mult mai frumoasa. Cei doi sunt extrem de mandri de baiețelul lor, Luca Tiago, alaturi de care petrec cat de mult timp pot. Ce il invața matinalul de la Neatza pe fiul […] The post…

- Tragedia s-a petrecut joi, in jurul orei 12.00, cand micutul de 5 ani se juca impreuna cu fratele sau de 7 ani si un alt copil, de 9 ani, pe malul unui canal de canal de evacuare a apei de la Microhidrocentrala nr. 2 Bilca. La un moment dat, baietelul de 5 ani a cazut cu bicicleta in apa, a incercat…