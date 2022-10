Stiri pe aceeasi tema

- Nunta secreta in showbiz-ul romanesc! Carmen de la Salciua se casatorește cu alesul inimii sale, Marian Corcheș. Cantareața a decis sa faca marele pas la altar, astfel ca astazi va avea loc marele eveniment.

- Nicole Cherry traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de soțul sau, Florin Popa. Aceștia au impreuna o fetița in varsta de un an. Dupa ce, in urma cu puțin timp, au facut cununia, cei doi se gandesc și la nunta. Ce declarații a facut artista, dar și cand va avea loc mare eveniment.

- Roxana Vașniuc este in urma cu toate pregatirile pentru nunta. Cu toate ca mai este foarte puțin timp pana cand ea și partenerul ei iși vor uni destinele, vedeta nu are totul gata și este extrem de agitata. Iata ce va face ea pentru marele eveniment!

- Florin Tanase este discret cu privire la viața personala, dar un eveniment precum botezul baiețelului sau nu putea trece fara sa fie impartașit cu lumea intreaga. Fotbalistul și soția lui, Medeea, au stralucit alaturi de micuțul Zian.

- Este o zi mare astazi pentru Anca Ciota. Prezentatoarea TV iși creștineaza fiul, iar nașii sunt nimeni alții decat Cristina Șișcanu și Madalin Ionescu. Cei doi sunt și nașii de cununie ai celor doi parinți, motiv in plus pentru care le boteaza și copilul. Cei patru o relație de prietenie foarte stransa…

- Unde iși va boteza Magda Palimariu baiețelul, dar și cine vor fi nașii celui mic. Vedeta a spus despre parinții spirituali ai copilului ca fac parte deja din familie și sunt niște persoane extrem de apropiate. Primele declarații ale fostei prezentatoare despre marele eveniment.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Roxana Vașniuc a dezvaluit ca va face nunta cu alesul inimii ei in aceeași zi cu Armin Nicoarar și Claudia Puican. Ce detalii a oferit vedeta despre marele eveniment. Ce a marturisit despre inelul pe care l-a primit de la partenerul ei.

- Nunta mare in familia Malinei Avasilioaie! Paula Avasiloaie și soțul ei au spus marele "DA!", asta dupa ce au decis sa-și uneasca destinele in fața lui Dumnezeu. Mai multe vedete din showbiz-ul romanesc au participat la eveniment, printre care și Nicole Cherry, iar sora sa, Malina Avasilioaie, a fost…