Malaysia, încurajată să reducă utilizarea ambalajelor de plastic pentru mări mai curate (WWF) O analiza a celor mai periculosi poluanti din mari si oceane demonstreaza ca malaysienii sunt cei mai mari consumatori individuali de ambalaje din plastic, a anuntat luni WWF care a indemnat autoritatile guvernamentale din aceasta tara sa limiteze utilizarea obiectelor din plastic de unica folosinta si sa colaboreze cu mediul privat pentru finantarea unor masuri de reciclare, relateaza Thomson Reuters Foundation.



Raportul WWF pe tema materialelor plastice a analizat China, Indonezia, Malaysia, Filipine, Thailanda si Vietnam -, care contribuie cu 60% la cele circa 8 milioane de tone…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

