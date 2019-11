Stiri pe aceeasi tema

- Ion Manea, fostul primar al comunei prahoveane Valea Doftanei, a fost condamnat de Judecatoria Campina la inchisoare cu suspendare si munca in folosul comunitatii. Fostul edil a fost gasit vinovat pentru abuz in serviciu si instigare la fals intelectual.

- Imagini inedite au fost surprinse de o camera de monitorizare amplasata in Parcul National Apuseni in momentul in care aparatul de filmat este descoperit de o ursoaica, scrie Mediafax. Acestea au fost postate pe Facebook de reprezentantii Romsilva. Potrivit Romsilva, imaginile au fost surprinse de o…

- Un om al strazii din SUA a fost condamnat la 15 ani de inchisoare, dupa ce s-a declarat vinovat pentru posesie de droguri. Insa, in urma analizelor de laborator s-a descoperit ca drogurile gasite asupra lui erau, de fapt, lapte praf, relateaza oklahoman.com. Cody Gregg, in varsta de 26 de ani, mergea…

- Ziarul Unirea VIDEO ȘTIREA TA: Carucior de copii și tricicleta, sustrase din scara unui bloc din Alba Iulia. Imagini surprinse de camera de supraveghere Hoții fura ce le pica sub mana: un carucior de copii și o tricicleta au fost sustrase din scara unui bloc de locuit, din Alba Iulia. Surpriza neplacuta…

- Un roman de 23 de ani a fost condamnat in Germania la inchisoare pe viața, cea mai aspra pedeapsa din legea penala din aceasta țara, care este aplicata in mod excepțional. Sava J. și-a ucis șefa, o femeie in varsta de 51 de ani, pentru ca nu a vrut sa-i mareasca salariul. Ce a urmat dupa […] Citește…

- Autor: Stelian ȚURLEA Editura Tritonic publica de ani buni romane polițiste, traduceri sau carți semnate de autori romani; are și o colecție, indeosebi pentru aceștia din urma, intitulata „Mystery & thriller”. Editorul Bogdan Hrib este intr-o cautare neobosita de a face iubit acest gen literar, imagineaza…

- Zine El Abidine Ben Ali, in varsta de 83 de ani, traieste in exil in Arabia Saudita dupa revolutia din 2011 care a pus capat regimului sau autocratic.Nici avocatul si nici familia sa nu au vorbit in mod public despre starea sanatatii acestuia de atunci, iar fostul presedinte nu a facut…

- Un pensionar din Ocna Mureș care a spart un dozator de lapte a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu executare, de catre magistrații Judecatoriei Aiud. Fapta pentru care barbatul a fost condamnat in luna iulie 2019, s-a petrecut in urma cu un an. Hoțul a sustras 870 de lei din compartimentul unde…