Stiri pe aceeasi tema

- Legendara trupa ABBA, care a revenit cu doua melodii noi dupa o pauza de 40 de ani, a intrat deja in Top 10 cu ambele cantece, la doar trei zile dupa ce le-a lansat. Cele doua melodii, „I Still Have Faith In You” și „Don't Shut Me Down”, ocupa locurile 6 și 7 in Marea Britanie.

- Peste 1.000 de participanti la Latitude Festival, organizat in comitatul Suffolk din estul Angliei, au fost depistati ulterior pozitiv la testul COVID-19, conform datelor guvernamentale, citate de BBC. Aproximativ 37.000 de vizitatori s-au aflat zilnic, in perioada 21-24 iulie, in spatiul…

- Jude Walker, un baietel din Marea Britanie in varsta de 11 ani, a pornit intr-o odisee prin care spera ca va salva planeta: va parcurge pe jos distanta dintre o localitate din nordul Angliei si Londra in incercarea de a obtine sprijin pentru instituirea unei taxe care sa vizeze emisiile de carbon, informeaza…

- Romania va intra pe "lista verde" a Marii Britanii incepand de duminica, 8 august, de la ora 04:00 ora Angliei. Alaturi de tara noastra, si Austria, Germania, Slovacia, Slovenia, Letonia si Norvegia vor intra pe "lista verde", se precizeaza in comunicatul autoritatilor britanice. Calatorii care vor…

- Un rar vultur egiptean a fost observat vineri deasupra satului irlandez Dunfanaghy din comitatul Donegal, informeaza BBC . Este prima data cand specia este inregistrata in Irlanda. Pasionatii de ornitologie s-au adunat in zona pentru a vedea pasarea rapitoare, despre care se crede ca este acelasi exemplar…

- Partidul Laburist britanic a reusit sa-si pastreze, la limita, unul din bastioanele sale din nordul Angliei in fata conservatorilor, in cadrul unor alegeri partiale cu valoare de test pentru Keir Starmer, liderul principalei forte de opozitie, transmite AFP. Candidata laburista Kim Leadbeater,…

- Fanii din Marea Britanie ai nationalei Angliei cu bilete la sfertul de finala cu Ucraina, de la Roma, au aflat ca nu isi pot sustine echipa favorita din tribunele Stadionului Olimpic, chiar daca sunt vaccinati cu schema completa sau au teste negative pentru noul coronavirus, informeaza dailymai.co.uk,…

- Purtatoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a comentat pe un ton caustic informatiile aparute duminica în mass-media britanice despre scurgerea de documente clasificate ale Ministerului britanic al Apararii, descoperite saptamâna trecuta într-o statie…