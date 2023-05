Maladia Alzheimer este ereditară? In unele cazuri, maladia Alzheimer are o componenta genetica. Ea poate fi evidențiata printr-un test genetic. Persoanele cu antecedente familiale cu debut precoce al bolii Alzheimer vor fi candidati pentru testare genetica. Maladia Alzheimer corespunde unei pierderi progresive a neuronilor din creierul pacienților. In majoritatea cazurilor este o boala legata de varsta, fiind alterate memoria și autonomia pacientului. Mecanismele care declanșeaza maladia Alzheimer nu sunt cunoscute in totalitate. Aceasta boala este din ce in ce mai frecventa. Sunt cazuri cand intr-o familie sunt unul, doi, chiar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu data de 1 iulie 2023 va intra in vigoare noul Contract-cadru, care va reglementa multianual conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, acest act normativ fiind aprobat de guvern in cadrul…

- In Romania, varsta de pensionare pentru femei este de 61 de ani și 9 luni, dar anunțul facut de Guvern a fost ca aceasta va crește treptat pana la 63 de ani pana in luna ianuarie 2030. Pentru barbați varsta de pensionare este 65 de ani, dar exista anumite situații in care romanii se pot […] The post…

- Cand vezi reacții precum cele de la Romania TV, e greu sa vorbești despre propria suferința, pentru ca astfel de reacții ne confirma teama de ce e mai rau - ca vei fi discreditat, ca ți se va retrage increderea acordata de societate. Dar e cu atat mai necesar sa o facem. Acum 13 ani am fost diagnosticata…

- ADVERTORIAL. Boala arteriala periferica este o boala cardiovasculara frecventa. Se estimeaza ca aproximativ 202 milioane persoane sunt afectate in intreaga lume, cu o incidența mai mare la adulții peste 55 de ani.

- Catalina Grama, cunoscuta drept Jojo, a trecut de varsta de 40 de ani, are doi copii, insa cu toate acestea, reușește sa se mențina intr-o forma de zile mari. Puțini i-ar ghici varsta adevarata, iar acest lucru se datoreaza regimului alimentar pe care il urmeaza. Iata cum se menține in forma!

- Daca ai auzit pe cineva spunand „o prietena de-ale mele” in loc de „o prietena de-a mea” și ți s-a parut ca suna ciudat, acest articol iți va explica tot ce trebuie sa știi despre aceasta sintagma și care este sa forma corecta. Expresia este des folosita, fie ca ne referim la persoane sau obiecte. Cheia…

- Cu boala la tribunal, in loc de spital. Doua femei din Alba au apelat la instanța pentru a demonstra ca sunt grav bolnave Persoanele cu handicap sau care sufera de o boala grava și au nevoie de un asistent social trec printr-un adevarat chin birocratic pentru a dovedi ca au nevoie de supraveghere sau…

- Varsta, antecedentele familiale, unele boli (diabetul, hipertensiunea arteriala) sunt factori care maresc riscul de accident vascular cerebral. Iata ca la aceștia se adauga un nou factor: grupa sanguina. Un studiu, publicat in luna octombrie anul trecut in revista Neurology, arata ca tipul grupei sanguine…