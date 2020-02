Make-up si hairstyle la Premiile Oscar 2020. Cele mai frumoase aparitii!

Stiri pe aceeasi tema

- Covorul roșu din acest an de la Premiile Oscar a fost destul de cuminte , in sensul ca vedetele nu au indraznit sa poarte ținute ieșite din comun. Au mizat pe rochii clasice, elegante, in culori neutre.

- Deși pe micul ecran afișeaza o energie debordanta, lasand impresia mereu ca nu are stare in scaunul de jurat de la IUmor, Mihai Bendeac ascunde probleme de sanatate. Mai exact, actorul are nevoie de ajutor pentru a-și recapata mobilitatea. Pe langa emisiunea unde este jurat, Mihai Bendeac are foarte…

- Viorica Dancila are parte de o zi de naștere mai puțin fericita. Anul acesta, o veste extrem de proasta și-a facut loc in ziua in care iși serba anii. Ce lovitura usturatoare i-a adus Partidul Social Democrat? Lovitura dura pentru Dancila, de ziua ei de naștere Viorica Dancila a primit o lovitura extrem…

- Un barbat si-a dat foc, sambata, in timpul manifestatiilor antiguvernamentale din centrul Beirutului, a anuntat Crucea Rosie libaneza, potrivit Le Figaro. Focul, care ii cuprinsese picioarele, a fost stins de alti protestatari.

- In Albania distrusa de cutremur, misiunea echipei de salvatori romani e foarte dificila. Cei 52 de pompieri acreditați de ONU pentru misiuni internaționale cauta printre tone de daramaturi orice semn ca acolo ar mai putea fi supraviețuitori.

- Lora este una dintre cele mai indragite vedete autohtone. Are un partener de viața care o iubește foarte mult și o cariera de succes, cucerind inimile fanilor cu vocea sa inconfundabila. Recent, admiratorii celebrei cantarețe au fost uimiți cand aceasta a fost ceruta in casatorie. Iata cine s-a pus…

- Foarte mulți șoferi iși pot pierde viața din cauza unui dispozitiv extrem de ieftin. Accesoriul aferent te costa doar 10 lei, dar te poate conduce spre moarte sigura. Despre ce este vorba și cum ar trebui, de fapt, sa procedeze conducatorii auto? Atenție, șoferi! Moarte sigura din cauza unui dispozitiv…