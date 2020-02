Stiri pe aceeasi tema

- Doci Lorant si Kovacs Gabor-Aron, desemnati cei mai buni tineri intreprinzatori ai anului trecut in judetul Covasna, lucreaza intr-un bistro din centrul municipiului Sfantu Gheorghe, devenit un punct de atractie datorita specialitatilor pe care le prepara. Doci Lorant spune ca premiul decernat de Asociatia…

- Președintele Consiliului de Administrație al Spitalului Județean de Urgența „Sf. Pantelimon” Focșani, dr. Mihai Nedelcu, avertizeaza ca salariații instituției ar putea ramane fara salarii. Avertismentul vine dupa ce cei trei 3 membri ai Consiliului de Administrație (CA), numiți de Ministerul Sanatații,…

- A treia ediție a Concertului de Craciun organizat de Corul de Camera “Jeunesses” al Liceului de Arta, “Gh. Tattarescu”, coordonat de prof. Simona Safta și Muzica Reprezentativa a Garnizoanei Focsani, aflata sub bagheta dirijorala a locotenentului Bogdan Ciuraru se va desfașura joi, 19 Decembrie, ora…

- Peste 20 de persoane din judetul Covasna au fost nominalizate pentru titlul „Tanarul intreprinzator al anului”, care va fi decernat la sfarsitul acestei saptamani de catre Asociatia Junior Business Club din Sfantu Gheorghe si Camera de Comert si Industrie Covasna. Presedintele asociatiei, Karacsony…

- Un tanar recidivist din județul Buzau a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Focșani pentru savarșirea infracțiunilor de ultraj judiciar și nerespectarea sancțiunilor penale. Conform rechizitoriului intocmit de procurori, prin care s-a dispus trimiterea in judecata…

- Cele mai importante firme din județ au fost premiate, vineri, in cadrul celei de-a XXVI-a ediții a „Topului Firmelor de Succes din Vrancea” organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Vrancea. Evenimentul a fost organizat in locația cocheta de la Restaurantul Cerdac. Un moment special a…

- Asociatia Junior Business Club in parteneriat cu Camera de Comert si Industrie (CCI) Covasna au anunțat inscrierea la competiția pentru „Premiul pentru tineri intreprinzatori”. Potrivit organizatorilor, evenimentul iși propune recunoasterea oficiala a antreprenorilor sub 35 de ani, „care in pofida varstei…