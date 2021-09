Majoritatea românilor integrează carnea şi preparatele din carne în meniul zilnic şi săptămânal (studiu) Peste 90% dintre romani integreaza carnea si preparatele din carne in meniul zilnic si saptamanal, arata datele unui sondaj realizat de prima cooperativa taraneasca digitala. Aproape 70% prefera sa cumpere carne proaspata, iar un roman din patru considera carnea de vita mai prietenoasa pentru sanatate. Mai mult, pentru a se asigura ca achizitioneaza carne din surse sigure si cu o trasabilitate clara, majoritatea este dispusa sa plateasca cu pana la 30% mai mult. Potrivit Obor21.ro, romanii prefera sa consume carnea la pranz (42%), in weekend (17%) sau oricand au ocazia (23%), iar cei mai multi… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 90% dintre romani integreaza carnea și preparatele din carne in meniul lor zilnic și saptamanal, arata datele unui sondaj Obor21.ro, prima cooperativa țaraneasca digitala. Aproape 70% prefera sa cumpere carne proaspata, iar 1 roman din 4 considera carnea de vita mai prietenoasa pentru sanatate.…

- Doar 1 din 4 romani se declara multumit de situatia sa financiara, iar pentru 1 din 5 respondenti, situatia financiara este cel mai important aspect al vietii lor, arata un studiu privind cunostintele financiare ale romanilor, publicat marti de BCR si realizat impreuna cu compania de cercetare Unlock…

- Consumate in anumite ocazii, evenimente festive și diferite momente ale zilei, mezelurile fac parte din meniul romanilor (din mediul urban, utilizatori de internet), 7 din 10 consumand cel puțin o data pe saptamana, arata cel mai recent studiu iSense Solutions, arata Mediafax. Mezelurile sunt…

- Aproape trei sferturi dintre romani (72%) sunt de parere ca o localitate ar trebui sa aiba propria retea de fibra optica, in conditiile in care jumatate dintre utilizatori apreciaza calitatea internetului cel mult medie in orasele mici si zonele rurale, reiese din rezultatele unui studiu online, comandat…

- Pacienții internați in cadrul Spitalului Județean de Urgența Pitești primesc hrana gatita in bucataria unitații sanitare. ”Meniul este variat, in funcție de nevoile pacienților, in concordanța cu tratamentul administrat și, evident, recomandarile medicilor”, transmite conducerea spitalului. Costul unui…

- Vesti foarte proaste despre finalizarea primului tronson al Drumului Expres Craiova-Pitesti. Reprezentantul firmei italiene, Tirenna Scavi , care se ocupa de lucrari, a anuntat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca termenul de finalizare a lucrarilor la tronsonul I al Drumului Expres Craiova-Pitesti…

- Majoritatea aplicatiilor medicale si de fitness din Google Play (88%) colecteaza mai multe date decat este nevoie, reiese dintr-un studiu publicat, recent, de Optus Macquarie University Cyber Security Hub din Sydney, citat de blogul din Romania al producatorului de securitate cibernetica, Eset.…

- Ponderea romanilor care ar prefera sa studieze intr-o țara vestica este de peste zece ori mai mare decat a celor care ar prefera sa lucreze sau sa studieze intr-o țara din Est și doua treimi populație declara ca prefera drepturile și libertațile de tip occidental in