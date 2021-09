Stiri pe aceeasi tema

- Franta a dezmintit 'oficial' miercuri informatiile aparute anterior in cotidianul britanic The Telegraph potrivit carora ea ar intentiona sa ofere Uniunii Europene locul sau de membru permanent in Consiliul de Securitate al ONU, relateaza France Presse. 'Dezmintim oficial. Locul nostru este…

- Pentru Canberra, dilema a fost simpla: sa se comporte ca o națiune suverana și sa respecte contractul cu Franța sau sa acorde prioritate securitații și legaturii sale de lunga durata cu Washingtonul. Daca crearea noii alianțe AUKUS – Australia, Marea Britanie, Statele Unite – reprezinta o „lovitura…

- Tarile membre ale Uniunii Europene si-au exprimat luni, la New York, sprijinul in favoarea Frantei si impotriva Statelor Unite in criza submarinelor, informeaza marti AFP. Ministrii de externe ai statelor membre ale UE, care s-au intalnit la New York in marja sesiunii Adunarii Generale anuale a ONU,"si-au…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a primit-o la Palatul Elysée pe Angela Merkel, cu zece zile înaintea alegerilor legislative germane prin care urmeaza sa fie desemnat succesorul cancelarului, la ultima lor cina, care marcheaza sfârsitul cuplului Macron-Merkel, relateaza Euronews…

- ”O lovitura pe la spate” a numit Jean-Yves Le Drian, ministrul de Externe al Franței, decizia Australiei, la cateva ore dupa anularea in mod brutal un contract de achizitionare a 12 submarine franceze, relateaza AFP.”Am stabilit impreuna cu Australia o relatie de incredere, iar aceasta incredere…

- Un camionagiu roman care scapase in martie de inchisoare, fiind condamnat cu suspendare, va merge acum dupa gratii, in Franța, dupa ce a recidivat și, in plus, a incalcat și restricția de a intra in Hexagon 3 ani, scrie cotidianul regional La Voix du Nord . In urma unui control al vehiculelor grele…

- Intentia Germaniei si a Frantei de a relansa dialogul cu Rusia divizeaza statele UE si prefigureaza discutii dificile la summitul european inceput joi la Bruxelles, consemneaza agentiile AFP, DPA si Reuters. La sosirea la summit, cancelarul Angela Merkel a apreciat ca UE trebuie sa gaseasca…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Bruxelles, inaintea reuniunii Consiliului European, ca un summit UE-Rusia este necesar. Klaus Iohannis susține ca sunt probleme comune care trebuie rezolvate, precum schimbarile climatice. In același timp, președintele Romaniei susține ca statele UE trebuie…