Majoritatea elevilor din județ se întorc la școală, de mâine; 40 de școli și grădinițe rămân în Scenariul 2 Social Majoritatea elevilor din județ se intorc la școala, de maine; 40 de școli și gradinițe raman in Scenariul 2 mai 18, 2021 14:31 40 de școli și gradinițe din județ raman in Scenariul 2, care presupune participarea zilnica, cu prezența fizica in unitațile de invațamant, a tuturor preșcolarilor și elevilor din invațamantul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, a XIII-a și a celor din anii terminali din invațamantul profesional și postliceal, precum și a elevilor din invațamantul special, indiferent de clasa, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție; participarea… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol: ziarulteleormanul.ro

