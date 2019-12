Majoritatea companiilor care au realizat achiziţii în ultimii 3 ani spun că tranzacţiile au adus acţionarilor valoarea preconizată (sondaj) Bucuresti, 4 dec /Agerpres/ - Majoritatea companiilor (61%) care au realizat achizitii in ultimii trei ani spun ca tranzactiile au adus actionarilor valoarea preconizata in raport cu pretul platit, in conditiile in care 92% dintre cumparatori afirma ca au avut un plan in acest sens, potrivit unui sondaj global PwC "Creating value beyond the deal". "Companiile au culturi diferite si in cazul proceselor de M&A ar trebui sa investeasca resurse pentru a asigura integrarea cu succes a societatilor achizitionate astfel incat sa creeze o valoare semnificativa. Acordarea unei atentii sporite pentru pastrarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

