Stiri pe aceeasi tema

- Armata americana a facut inutilizabile zeci de avioane și vehicule blindate si un sistem de aparare antiracheta inainte de a parasi aeroportul din Kabul in cursul noptii de luni spre marti, 31 august, a declarat generalul Kenneth McKenzie, șeful comandamentului central al armatei americane informeaza…

- Baza militara americana de la Ramstein, din Germania, a fost transformata in tabara de refugiați afgani. In total, 18.700 de persoane evacuate de armata americana din Afganistan au sosit la Ramstein cu 76 de zboruri, pana vineri, 27 august, informeaza agențiile Reuters si AFP. Inaintea transferului…

- Armata SUA a publicat vineri câteva fotografii care arata soldați având grija de bebeluși afgani și copii mici pe aeroportul din Kabul, unde operațiunile haotice de evacuare au fost criticate intens în Statele Unite. Într-una din poze, echipat din cap pâna în…

- Senatorul Aleksei Pușkov a comentat declarația Secretarului de Stat al SUA, Antony Blinken, potrivit caruia Statele Unite și-au atins obiectivele in Afganistan, relateaza agenția Lenta.ru. Pușkov a definit afirmația lui Blinken drept ”retorica vremurilor de retragere”. Politicianul a adaugat,…

- Armata SUA a evacuat pana in prezent peste 3.200 de persoane din Afganistan, in special personalul american, cu ajutorul unor avioane militare, a declarat marti un oficial de la Casa Alba, sub rezerva anonimatului, relateaza AFP. In afara de aceste 3.200 de persoane, aproape 2.000 de refugiati afgani…

- In jur de 20.000 de afgani care au furnizat servicii armatei SUA pe perioada Razboiului din Afganistan, in principal ca translatori, au solicitat sa fie evacuați in Statele Unite, in urma retragerii trupelor americane din aceasta țara, anunța Casa Alba. In acest numar nu se includ și familiile lor.

- Haosul a pus stapânire pe baza aeriana din Bagram dupa plecarea trupelor americane din ceea ce a fost cea mai mare fortareata militara a fortelor internationale din Afganistan, lasând o senzatie de îngrijorare în rândul afganilor cu privire la impactul retragerii, relateaza…

- Cel putin 150 de militari afgani au fost ucisi sau raniti în ultimele 24 de ore, în urma unei intensificari a atacurilor talibanilor, în contextul retragerii trupelor straine, anunta luni oficiali afgani, relateaza agenția Reuters citata de News.ro. Confruntari armate fac…