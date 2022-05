Intr-o adunare generala extraordinara desfasurata luni, 96,26% dintre actionarii prezenti care si-au exprimat votul au votat in favoarea retragerii certificatelor americane de depozit ale Didi de la NYSE, a spus compania. Din cele 1,2 miliarde de actiuni in circulatie la 28 aprilie a acestui an, membrii care detin aproximativ 811,44 milioane de actiuni au votat in AGA. “Este singura optiune pentru actionari. Aveau sa fie in purgatoriu daca (Didi) persista in nesupunerea fata de guvernul chinez”, a declarat Thomas Hayes, presedintele Green Hill Capital. Didi, care luna trecuta a stabilit AGA din…