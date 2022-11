Anumiți angajați din Romania ar putea primi salarii mai mari cu 50%. Este vorba despre personalul cu atribuții in proiecte finanțate din fonduri europene atrase de statul roman sau care trebuie puse in aplicare, printre care se numara și cele cuprinse in Programul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Un proiect de ordonanța de urgența adoptat de Guvern, care modifica Legea 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, prevede ca persoanele menționate anterior vor beneficia de o majorare de pana la 50% a salariilor de baza, soldelor/salariilor de funcție sau ale indemnizațiilor…