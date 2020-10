Majda a ajuns la cuțit! Ce a pățit vedeta Una dintre vedetele de televiziune și actrițele mulatre de la noi și-a șocat fanii dupa ce a scris un mesaj pe rețelele de socializare de pe un pat de spital din Istanbul. Majda Aboulumosha a plecat in Turcia dupa ziua ei, caci pe 14 octombrie a implinit 33 de ani... The post Majda a ajuns la cuțit! Ce a pațit vedeta appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

