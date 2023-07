Stiri pe aceeasi tema

- Motocicliștii din județ se vor intalni maine pe Pietonalul Liviu Rebreanu. Scopul? Strangerea de bani pentru micuța Casandra care va fi operata miercuri. Sorin Pop iși liciteaza cele doua cupe obținute in Grecia. Casandra, micuța de 8 ani din Telciu va fi operata miercuri, in Franța. Medicii ii vor…

- Casandra are doar 8 anișori și gandul ca va ramane fara o parte din piciorul drept e mai imbucurator ca cel al zilelor interminabile in spital, la chimioterapie. Corpul nu ii mai accepta tratamentul, iar singura șansa la viața e amputarea, in Franța. Dar costurile pentru operație și proteza sunt enorme,…

- Insula Thassos este una dintre cele mai cautate destinații turistice. Mulți romani aleg sa mearga pe aceasta insula ca sa-și petreaca concediile. E foarte important sa ne informam inainte de plecarea in vacanța despre toate problemele pe care am putea sa le intalnim pe drum. Ce poți sa faci daca ai…

- Patric Cojoc are 30 de ani, locuiește in Monariu și a fost diagnosticat cu tetrapareza spastica. De dragul lui, Nicholas Sotirriss – unul dintre puținii muzicieni din Romania care stapanește mandolina – a susținut ieri seara, in Class Cafe, un emoționant concert caritabil. „Nu pot sa spun ca e complicat…

- Cetațenii moldoveni sunt in drept sa cunoasca suma indicata in nota de plata pe care au achitat-o pentru organizarea Summit-ului Comunitații Politice Europene, din 1 iunie 2023, la inițiativa Maiei Sandu și PAS. Din acest motiv, deputatul fracțiunii parlamentare a Partidului „ȘOR”, Vadim Fotescu, solicita…

- Un nou club de robotica se va deschide pe Valea Salauței. Copiii din Bichigiu au primit ieri, cadou, 10 calculatoare. Un proiect inedit a luat ființa in zona rurala, pe Valea Salauței. Elevii din Coșbuc, Telciu și Romuli au cluburi de robotica. Acestea nu doar ca au calculatoare pentru invațat programare,…

- Fostul restaurant Coronița a fost, inainte de cel de-al doile Razboi Mondial casa primului primar roman al Bistriței: Corneliu Mureșan. Centrul Cultural Municipal a propus marcarea acestui loc printr-un bust de bronz. Statuia este realizata de sculptorul Ilarion Voinea, iar soclul este din granit de…

- Echipa de pediatri de la Clinica și Policlinica Noua Sanovil se marește! Una dintre cele mai indragite doctorițe revine aici, dupa finalizarea concediului de maternitate. Dr. Andreea Piper Bumbu – unul din cei mai indragiți pediatri din județ – iși reia activitatea la Sanovil, dupa terminarea concediului…