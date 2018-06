Mâine, pe Hipodrom, curse de galop cu participare internaţională Reuniunea de maine – 1 iulie, care va incepe de la orele 10:30, pe Hipodromul din Ploiești, va cuprinde prima cursa de galop care este inclusa intr-un calendar internațional. CSM Ploiești, Federația Hipica Romana, Asociația Romana a Calului Arab de Curse și Shagya Romania propun un eveniment cu cinci curse de galop pentru caii Pur Sange Arab, Pur Sange Englez și Shagya Arab și doua curse spectaculoase de trap, dar și o cursa dedicata poneilor din rasa Shetland. Pe listele de start vor lua parte atat cai aparținand proprietarilor privați, cat și cai aparținand Hergheliilor de Stat de la Mangalia… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

