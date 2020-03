Mâine are loc prima şedinţă online a Consiliului Local Iaşi „In situatii exceptionale, constatate de catre autoritatile abilitate, precum epidemii, pandemii, fenomene natural extreme, cutremure si alte situatii similare, sedintele consiliului local se pot desfasura prin mijloace electronice de comunicare la distanta", se arata in proiectul de hotarare. Ce proiecte au fost introduse pe ordinea de zi Unul dintre proiecte face referire la o rectificare bugetara, prin care vor fi alocate (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

