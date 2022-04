Stiri pe aceeasi tema

- Articolul Consiliul Local din Vadu Pașii se intrunește marți, de la 16.30 in ședința ordinara. Pe ordinea de zi se afla și proiectul al8mentarii cu gaze se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Consiliul Local al comunei Vadu Pasii, judetul Buzau, se intrunește in sedinta ordinara, marți 19 aprilie,…

- Se convoaca Consiliul local al municipiului Constanta in sedinta ordinara, joi, 31 martie 2022, ora 12.00 . Sedinta se desfasoara prin mijloace electronice, printr o platforma online de videoconferinta. Proiectul ordinii de zi Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local…

- Se convoaca Consiliul Local al Municipiului Buzau in sedinta ordinara, pentru MARȚI, 29 martie 2022, ora 09:00, sedinta care va avea loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, Piata Daciei, nr. 1, in Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Sararu (sala 24). Proiectul…

- Consiliul Local Campeni este convocat in ședința publica ordinara de catre primarul Cristian Dan Pașca. Intrunirea se va desfașura marți, 29 martie 2022, incepand cu ora 14.00, in sala de ședințe din cadrul Primariei Campeni, avand propus urmatorul PROIECT AL ORDINII DE ZI: 1. PROIECT DE HOTARARE privind…

- Consiliul Judetean Constanta se convoaca in sedinta ordinara pentru data de 30.03.2022, ora 13,00 in sala Remus Opreanu din cadrul Palatului Administrativ. Proiectul ordinii de zi Proiectele ordinii de zi ndash; Anexa la Dispozitia nr.352 din 24.03.2022 privind convocarea Consiliului Judetean Constanta…

- Consiliul Local Campeni este convocat luni, 28 februarie, in ședința publica ordinara care se va desfașura incepand cu ora 14.00, in sala de ședințe din cadrul Primariei Campeni. Pentru aceasta intrunire, primarul Cristian Dan Pașca a propus spre dezbatere și aprobare urmatorul PROIECT AL ORDINII DE…

- Consiliul Local Campeni este convocat in ședința publica extraordinara care se va desfașura vineri, 11 februarie 2022, incepand cu ora 12.00, in sala de ședințe din cadrul Primariei Campeni. Pentru aceasta intrunire, primarul Cristian Dan Pașca a propus spre dezbatere și aprobare urmatorul PROIECT AL…

- Consiliul Local al orașului Teiuș este convocat pentru data de 10 februarie 2022, incepand cu ora 10.00, in ședința publica ordinara, cu urmatorul proiect al ordinii de zi: 1. Aprobarea Procesului verbal incheiat cu ocazia ședinței publice „ordinare” a Consiliului Local al orașului Teiuș din dau de…