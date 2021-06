Maimuţele mari din Africa se vor confrunta cu o pierdere dramatică a habitatului (studiu) Habitatul maimutelor mari, cum ar fi gorilele, cimpanzeii si maimutele bonobo, se va micsora masiv in Africa in urmatorii 30 de ani, atrage atentia un studiu realizat de peste 60 de oameni de stiinta, informeaza dpa. Potrivit unei cercetari aparute in revista Diversity and Distributions, pana la 85 la suta din arealul curent al maimutelor nu va mai fi locuibil pana la mijlocul secolului. Distrugerea habitatului este strans legata de schimbarile climatice, de defrisari si de cresterea populatiei umane. Gorilele, cimpanzeii si maimutele bonobo se confrunta cu "un viitor sumbru", subliniaza cercetatoarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

