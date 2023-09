Maieru: accident rutier . In aceasta seara, politistii rutieri din Sangeorz-Bai au intervenit la un accident rutier, produs pe o strada din Maieru.Din primele date, un barbat de 55 de ani, din Sangeorz-Bai, in timp ce se de deplasa pe bicicleta, pe un drum in panta, s-ar fi dezechilibrat si a cazut, accidentandu-se. Barbatul a fost preluat ... Citeste articolul mai departe pe bistritanews.ro…

- Din cauza unei posibile avarii in curs de identificare pe rețeaua de distribuție a apei din Sangeorz Bai, Aquabis anunța ca pe str. VULTURILOR, in zonele mai inalte de consum, este resimțita LIPSA PRESIUNE și chiar LIPSA APA, azi 18 septembrie 2023, pana la identificarea cauzei și remedierea acesteia.…

- Un barbat a fost gasit mort intr-o padure de pe raza localitații Anieș, comuna Maieru, intr-o zona greu accesibila. La fața locului au intervenit echipaj de pompieri cu șenilata, un echipaj SAJ si salvamontiștii, informeaza ISU Bistrița-Nasaud. Chemați la fața locului, sambata seara, polițiștii Secției…

- Echipajele de prim ajutor SMURD și Ambulanța au fost solicitate in aceasta dupa-amiaza in Rodna: O femeie de 40 de ani a cazut dintr-o remorca, ramanand inconștienta. Din pacate, victima nu a raspuns protocolului de resuscitare. Echipajele de prim ajutor SMURD și SAJ au gasit-o pe femeia de 40 de…

- Doi tineri din Sangeorz Bai s-au luat la harța, sambata, unul ranindu-l la un moment dat pe celalalt cu un briceag. Agresorul s-a ales cu dosar penal, insa nu a fost reținut de polițiști. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, la data de 2 septembrie, polițiștii din cadrul Poliției orașului Sangeorz Bai au fost…

- Din cauza lucrarilor la MHC (Microhidrocentrala) de pe Valea Anieșului in amonte de priza, compania nostra nu poate furniza apa potabila, astazi 31.08.2023 intre orele 09:45 – 18:00 ( estimativ ) in localitatea Rodna,Maieru,Anieș in totalitate. intre orele 12:30 – 20.00 ( estimativ ) in localitatea…

- Un barbat din Sangeorz-Bai s-a ales cu dosar penal, dupa ce a condus beat crița și fara permis un moped și a produs un accident rutier. Polițiștii au descoperit ca autovehiculul nu era inmatriculat și, mai mult, figura furat, inca din 2006, din Italia. Polițiștii din Sangeorz-Bai au fost sesizați, marți…

- In vederea efectuarii unor lucrari de remediere a unei avarii aparute pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea furnizarii apei potabile azi, 27 iulie 2023, intre orele 09.30 – 14.00 (estimativ), in Beclean pe strada George Coșbuc. Intre orele 09.45 – 14.00 (estimativ), se intrerupe…

- COD : PORTOCALIUValabil pana la ora 19:30Județul Maramures: Ocna Șugatag, Budești, Giulești, Calinești, Desești, Oncești;Se vor semnala : averse torențiale care vor acumula peste 35...40 l/mp, grindina, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului. VEZI HARTA METEO COD : ROSUValabil…