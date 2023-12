Stiri pe aceeasi tema

- Viorel Țențiu, șeful structurii Interpol din Republica Moldova, spune ca Șor a revenit in Israel pe cale aeriana, luna trecuta, dar nu se știe cu certitudine unde a fost sau de unde provenea zborul sau. „Tot ce avem este confirmarea ca a aterizat pe aeroportul Ben Gurion, dar nu se știe unde a fost…

- Oligarhul fugar Ilan Sor, condamnat la 15 ani de inchisoare in dosarul fraudei bancare de un miliard de dolari din Republica Moldova, a cerut ca reprezentantul Uniunii Europene la Chisinau, ambasadorul Janis Mazeiks, sa fie declarat persona non grata pe teritoriul tarii. Diplomatul i-a dat o replica…

- Care sunt metodele prin care Moscova și-a promovat candidații și de ce partidul guvernamental proeuropean fondat de președinta Maia Sandu se afla in fața unui examen de care poate sa depinda chiar existența sa, explica, intr-un interviu pentru cititorii Libertatea, istoricul Armand Goșu.Peste 2,7 milioane…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu , a acuzat Rusia ca „cumpara” alegatorii la alegerile locale din acest weekend prin direcționarea de bani catre partidele politice pro-Moscova, potrivit Reuters. Sandu, care a denunțat invazia Rusiei in Ucraina și a acuzat Rusia ca a incercat sa o inlature…

- Guvernul Canadei anunța sancțiuni impotriva a noua persoane din Republica Moldova, asociate cu oligarhii Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor, dar și partidele conectate la fostul deputat, refugiat in Israel. Cei doi au ajuns și ei anterior sub incidența sancțiunile canadiene. In lista sancțiunilor au ajuns…

- Curtea Constituționala din Republica Moldova a anunțat marți ca membrii partidului pro-rus ȘOR pot participa la alegerile locale de luna viitoare. Decizia apare la mai puțin de patru luni dupa ce curtea a interzis partidul de opoziție, potrivit Reuters.Curtea a anunțat decizia dupa ce a analizat…

- Masura preventiva de control judiciar in privința inclulpatei Marina Tauber a fost prelungita cu inca 60 de zile. Magistrații Judecatoriei Chișinau, sediul Buiucani, au admis miercuri, 13 septembrie, demersul procurorilor in acest sens. Deși urma examinarea materialelor cauzei, aparatorii Marinei Tauber…